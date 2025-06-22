Berna Laçin İstedi Sosyal Medya Destekledi! YKS'den Çıkan Öğrencinin Sözleri Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Berna Laçin Ankara’da YKS’den çıkan bir öğrencinin açıklamaları sonrasında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Laçin, istedi sosyal medya destekledi. İşte o paylaşım…

Esma Karayel Esma Karayel
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Berna Laçin İstedi Sosyal Medya Destekledi! YKS'den Çıkan Öğrencinin Sözleri Gündem Oldu
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Ankara’da üniversite maratonunun ilk oturumu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren bir gencin yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olmuştu.

Sınav sonrasında konuşan genç ‘Öğrenciyi asla potansiyeliyle değerlendiren bir sınav değil. Birçok insan birçok şeyden feragat ederek bu sürece hazırlandı. Ve feragat ettikleri şeyler, onları insan yapan şeylerdi’ ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre içinde X platformunda videosu peş peşe paylaşılan gence ünlü oyuncu Berna Laçin’den destek geldi.

'BAKAN OLSA...'

Sosyal medya hesabı üzerinden gencin röportajını paylaşan Berna Laçin ‘Yani bu gencin bakan olduğunu görsem ne çok sevinirim’ dedi.

Laçin’in paylaşımına ‘Bu kardeşimde bakan olacak kumaş var’, ‘Pırıl pırıl, zeki, düşünen sorgulayan bir genç. Yolu açık olsun’ gibi yorumlar yapıldı.

976 BİN KİŞİ İLK KEZ GİRDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 976 bin 697 kişinin ilk kez başvurduğunu söylemişti. Ersoy sınava girecek en yaşlı adayın 81, en genç adayın ise 15 yaşında olduğunu bildirmişti.

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