Gülben Ergen'den Bakan Memişoğlu'na Hastane Tepkisi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye’nin başkenti Şam’da 300 yataklı kalp damar hastanesi kurulacağını açıklamıştı. Bakan Memişoğlu’nun açıklamasına şarkıcı Gülben Ergen’den tepki geldi.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, “Şam ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimize de iyi sağlık hizmeti sunması için desteklerimizi sunacağız. Protokolleri imzaladık, çok kısa zamanda Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan’ın bu açıklamasının haberini sosyal medyada alıntılayan Gülben Ergen, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ergen, SMA ve DMD hastası çocukları hatırlattığı paylaşımında, “Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız di mi? Bizim devlet hastanelerimizde MR randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, SMA ve DMD hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi?” dedi.

Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız di mi? Bizim devler hastanelerimizde mr randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, sma ve dmd hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi? https://t.co/dcsEOyAyW9 — Gülben Ergen (@gulbenergen) June 22, 2025

SMA NEDİR?

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır.

Vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülür. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalıktır. SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalıktır.

DMD NEDİR?

Genetik bir kas hastalığı olan DMD, kasların yapımı ve onarımı için gerekli olan ‘distrofin’ adlı proteinin üretilmemesinden kaynaklanıyor.

Bacak kaslarındaki zayıflığın ilerleyişinden dolayı çocuklar, 9-11 yaşları arasında yürüme yeteneğini kaybederek tekerlekli sandalye kullanmaya başlıyor. 14-15 yaşlarında ise kol kaslarının zayıflamasıyla kollarını kullanmada zorlanıyorlar. Avrupa ve ABD’de DMD hastalarının yaşam süresi 50 iken, Türkiye’de hastalar 18-20 yaşında hayatlarını kaybediyor.