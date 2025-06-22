Oyuncu Almila Ada'nın Mutlu Günü: Gelinliğine Yorum Yağdı

Oyuncu Almila Ada, altı yıldır aşk yaşadığı iş insanı İhsan Çilsal ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılırken, Almila Ada'nın gelinliğine yorum yağdı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Oyuncu Almila Ada'nın Mutlu Günü: Gelinliğine Yorum Yağdı
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"Adı Efsane", "Üç Kız Kardeş," ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi projelerde rol almasıyla tanınan oyuncu Almila Ada, kariyeriyle beraber özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Yaklaşık altı yıldır iş insanı İhsan Çilsal ile aşk yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Hemen düğün hazırlıklarına başlayan ünlü oyuncu, en sonunda dün akşam imzayı attı.

İstanbul'da bulunan bir otelde düzenlenen zarif düğün töreniyle Almila Ada ve İhsan Çilsal, dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninin sadeliği dikkat çekerken, bu mutlu günlerinde yalnızca aileleri ve çok yakınları çifte eşlik etti. Çiftin çok gösterişli bir etkinlik istemediği, daha küçük ve samimi bir düğün istediklerine dair hemfikir oldukları öğrenildi.

Oyuncu Almila Ada'nın Mutlu Günü: Gelinliğine Yorum Yağdı - Resim : 1

GELİNLİĞE BEĞENİ YAĞDI

Düğünlerinde aile ve arkadaşlarıyla bol bol eğlenen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Sosyal medyada gündem olan düğünle ilgili en çok konuşulan şeylerden biri de Almila Ada'nın zarif gelinliği oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun sade gelinliğine övgüler yağdırdı.

Oyuncu Almila Ada'nın Mutlu Günü: Gelinliğine Yorum Yağdı - Resim : 2

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Almila Ada, küçük yaşlardan beri bale ve çeşitli sanat dallarında eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri alan ardınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamlayan oyuncu, sonrasında ise eğitimine İngiltere'nin başkenti Londra'da devam etti.

Oyunculuk serüvenine ilk olarak 2017 yılında "Adı Efsane" dizisiyle başlayan oyuncu, Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırdı. Ardından 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl isimli kısa filmle Queen Palm International Film Festivali'nden birçok ödülle dönen Almila Ada, televizyon için hazırlanan birçok projede de kendine yer buldu.

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