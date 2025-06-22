Ünlü Şarkıcı Korkutan Haberi Verdi

Ünlü şarkıcı Seçil Gürden, geçirdiği operasyonun ardından 9 kilo verdi. Gürden, son halini sosyal medyadan paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Şarkıcı Korkutan Haberi Verdi
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Ünlü şarkıcı Seçil Gürden yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat olurken, son halinin fotoğrafını paylaştı ve üzücü haberi verdi.

Sık sık özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Seçil Gürden, verdiği haberle sevenlerini üzdü. Gürden 1 ayda tam 9 kilo verdiğini açıkladı.

Yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı, zor günler geçirirken, haftalar sonra ayağa kaldı.

Ünlü Şarkıcı Korkutan Haberi Verdi - Resim : 1

Ameliyat sürecinde yaşadıklarını anlatan Seçil Gürden, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" dedi. Bir sonraki paylaşımında ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Seçil, "7 kilo yüzden vermiş olabilir miyim?" sorusunu sordu.

Seçil Gürden’in paylaşımında, karnındaki ameliyat izi de dikkat çekti.

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