Ece Dizdar ile Serdar Orçin Evlendi: Ünlü Çiftin Düğünü Sosyal Medyayı Salladı!

Ünlü oyuncular Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İstanbul'da sahil kıyısında gerçekleşen bir düğünle evlenen çiftin gelinlik ve damatlığı ile düğün dansları sosyal medyada epey konuşuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ece Dizdar ile Serdar Orçin Evlendi: Ünlü Çiftin Düğünü Sosyal Medyayı Salladı!
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"Güneşi Beklerken" "Yasak Elma" ve "Gizli Saklı" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar ile şimdilerde "Prens" dizisiyle fırtınalar estiren tiyatro oyuncusu Serdar Orçin, 5 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerinde çok mutlu görünüyor. Ünlü çift, son olarak gelecekleri için bir adım daha atarak nikah masasına oturdu.

Bir önceki akşam İstanbul'da yapılan gösterişli bir düğünle dünyaevine giren 43 yaşındaki Ece Dizdar ile 49 yaşındaki Serdar Orçin'i, yakınları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Sahil kenarında düzenlenen düğünde çiftin aileleri ve yakın dostları bulundu. Dizdar'ın sade gelinliği zerafetini konuştururken, Orçin de şık bir damatlık tercih etti.

Ece Dizdar ile Serdar Orçin Evlendi: Ünlü Çiftin Düğünü Sosyal Medyayı Salladı! - Resim : 1

DANS TERCİHİ ÇOK KONUŞULDU

Çiftin düğün dansları da epey dikkat çekti. Klasik bir düğün dansı yapmak yerine Ankara oyununu tercih eden ünlü çift, düğünlerinin açılışını bu şekilde dans ederek yaptı. Çiftin danslarına sosyal medya platformlarında çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Çiftin arkadaşları da bu anların videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada çok konuşulan düğünün tüm detayları beğeni topladı. Dansın yanında gelinlik ve damatlık tercihleri de olumlu yorumlar toplarken, özellikle Ece Dizdar'ın işlemeli zarif gelinliği ve onunla uyumlu duvağına beğeni yağdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, "Gelinliği ne kadar zarif", "Çok sade olmuş, çok beğendim", "Saçıyla çok uyumlu olmuş" gibi yorumlar yaptı.

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