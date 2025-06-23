Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin...

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Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve cezaevinden 39 kilo ile tahliye olan ünlü fenomen Nihal Candan, kısa süre önce 23 kiloya düşerek yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından hayatını kaybetmişti.

Ünlü fenomenin hayatını kaybetmesi, sanat dünyasının yasa boğarken, Nihal Candan’ın kilosuna ilişkin yapılan olumsuz eleştirilerde yeniden gündem olmuş, tepki toplamıştı.

Ölümüyle Candan ailesini kahreden fenomenin son mesajı ortaya çıktı. 20 Haziran akşamı hayatını kaybeden Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlarda ‘Ölmek istiyorum’ dediği görüldü.

'ÖLÜRSEM HERKES RAHATLAR'

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın şunları söylediği görüldü: Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar...

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık çetesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza ( yeme bozukluğu) hastalığına yakalanmış 39 kiloya düşmüştü. Hastalığı sonrasında cezaevinden tahliye edilen ünlü fenomenin sağlık durumu yeniden kritikleşmişti.

5 Haziran’da 29 kiloya düşen ve hastaneye yatırılan Nihal Candan, tedaviyi reddetmiş, kilosunun 23’e düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. 30 yaşındaki fenomen, hastanede kutladığı doğum gününün üzerinden bir hafta geçmeden hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi