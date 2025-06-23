Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin...

23 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü fenomen Nihal Candan’ın son mesajı ortaya çıktı. Ünlü fenomenin yazdıkları, görenleri kahretti.

Son Güncelleme:
Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve cezaevinden 39 kilo ile tahliye olan ünlü fenomen Nihal Candan, kısa süre önce 23 kiloya düşerek yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından hayatını kaybetmişti.

Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin... - Resim : 1

Ünlü fenomenin hayatını kaybetmesi, sanat dünyasının yasa boğarken, Nihal Candan’ın kilosuna ilişkin yapılan olumsuz eleştirilerde yeniden gündem olmuş, tepki toplamıştı.

Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin... - Resim : 2

Ölümüyle Candan ailesini kahreden fenomenin son mesajı ortaya çıktı. 20 Haziran akşamı hayatını kaybeden Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlarda ‘Ölmek istiyorum’ dediği görüldü.

Nihal Candan'ın Yürek Yakan Son Mesajı Ortaya Çıktı, Kardeşi Bahar İçin... - Resim : 3

'ÖLÜRSEM HERKES RAHATLAR'

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın şunları söylediği görüldü: Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar...

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık çetesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza ( yeme bozukluğu) hastalığına yakalanmış 39 kiloya düşmüştü. Hastalığı sonrasında cezaevinden tahliye edilen ünlü fenomenin sağlık durumu yeniden kritikleşmişti.

5 Haziran’da 29 kiloya düşen ve hastaneye yatırılan Nihal Candan, tedaviyi reddetmiş, kilosunun 23’e düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. 30 yaşındaki fenomen, hastanede kutladığı doğum gününün üzerinden bir hafta geçmeden hayatını kaybetti.

Öykü Serter'den Nihal Candan'a Acı Veda! Herkes DuygulandıÖykü Serter'den Nihal Candan'a Acı Veda! Herkes DuygulandıMagazin

Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası İlk Kez Anlattı! Derya Uluğ'dan 'Anoreksiya' İtirafı: 'Bir Dilim Ekmek İçin...'Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası İlk Kez Anlattı! Derya Uluğ'dan 'Anoreksiya' İtirafı: 'Bir Dilim Ekmek İçin...'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nihal Candan fenomen
Son Güncelleme:
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki Yağdı Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Tepki Çeken Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu
Çorum'da Yıldızlar Geçidi Gibi Düğün: Oğulcan Engin'den Kardeşine Duygusal Veda Oğulcan Engin'den Kardeşine Duygusal Veda
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor! Mahallede Gören Koşuyor Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı