Öykü Serter'den Nihal Candan'a Acı Veda! Herkes Duygulandı

Bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 20'li kilolara kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için daha önce yolunun kesiştiği bir ünlüden de taziye mesajı geldi. Candan'ın katıldığı moda yarışmasının sunucusu Öykü Serter, herkesi duygulandıran bir veda mesajı yayımladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Öykü Serter'den Nihal Candan'a Acı Veda! Herkes Duygulandı
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Birçok televizyon programında yer alan popüler sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süreçte daha da tetiklenen anoreksiya nervoza hastalığı sebebiyle 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın zamansız ölümü üzüntü yaratırken, anoreksiyanın ağır sonuçlarını da bir kez daha gündeme getirdi. Pek çok ünlü isim kendi deneyimlerini paylaşarak Nihal Candan'ın ardından veda mesajları yayımladı.

Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Öykü Serter oldu. Nihal Candan'ın, kız kardeşi Bahar Candan ile birlikte yarışmacı olarak katıldığı Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarının sunuculuğunu yapan Öykü Serter, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla Nihal Candan için veda sözlerini kaleme aldı.

Öykü Serter'den Nihal Candan'a Acı Veda! Herkes Duygulandı - Resim : 1

'HAYAT DOLU BİR KIZ ÇOCUĞUYDU'

Ünlü sunucu, Nihal Candan'ı çok sevdiğini ve tanıdığına çok memnun olduğunu ifade ederek, "Öyle parlak, öyle ışıklı pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki, ancak aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı" sözlerine yer verdi.

Yaşanan trajedi karşısında çok üzgün olduğunu vurgulayan Öykü Serter, elinden bir şey gelmesini dilediğini belirterek Nihal Candan için iyi dileklerini sıraladı. "Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin" ifadelerini kullandı ve onu çok sevdiğini bir kez daha dile getirerek çok da özleyeceğini yazdı. Serter, mesajını Candan ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek noktaladı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Öykü Serter'in mesajını alıntılayarak beğeni ve yorumda bulundu. Serter'in önemli bir vefa örneği sergilediğini söyleyen kullanıcılar, Nihal Candan'ın vefatına çok üzüldüklerini ve anoreksiya tehlikesinin ağır sonuçlarını işaret etti.

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