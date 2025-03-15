Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sağlık sektörüne yatırım yaparak yeni bir girişime imza attı. Avşar ve ortağı Ali Çetmen tarafından İzmir’de kurulan fabrikada, vücut ağrılarını hafifletmeye yönelik medikal bir ürün serisi üretilmeye başlandı.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Uzun süredir sağlıklı yaşam konularına ilgisiyle bilinen Avşar, manyetik kum kullanılarak geliştirilen bu özel ürün serisiyle sağlık sektörüne güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Manyetik minerallerin etkisini temel alan bu ürünlerin, vücut ağrılarını doğal yollarla hafifletmeyi hedeflediği belirtildi.
ÜRETİM SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ
İzmir’de kurulan fabrikada üretim süreci başlarken, Hülya Avşar fabrikayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Ürünlerin geliştirilme sürecinde uzun soluklu AR-GE çalışmaları yürütüldüğü ve sektörde fark yaratacak bir yenilik sunulmasının amaçlandığı aktarıldı.
ÜRÜN DETAYLARI YAKINDA AÇIKLANACAK
Yeni medikal ürün serisine dair detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. Kullanım alanları ve faydalarına ilişkin kapsamlı bir tanıtımın yapılması bekleniyor.