Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı

Uzun süredir sağlıklı yaşam konularına ilgisiyle bilinen Avşar, manyetik kum kullanılarak geliştirilen bu özel ürün serisiyle sağlık sektörüne güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Manyetik minerallerin etkisini temel alan bu ürünlerin, vücut ağrılarını doğal yollarla hafifletmeyi hedeflediği belirtildi.