Veliaht Dizisinin Timur’u Akın Akınözü'nden Şoke Eden İtiraf! Herkesin Konuştuğu Fotoğrafın Sırrı Ortaya Çıktı

Show TV’de yayınlanan FARO ve Gold Yapım imzalı yeni dizi Veliaht ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Akın Akınözü, katıldığı YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Hercai ve Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan, Hercai dizisinde canlandırdığı ’Miran’ karakteri ile oldukça gündem olan ve linç edilen Akın Akınözü, oyuncu ve sunucu İbrahim Selim’in programına konuk oldu.

Programda, geçmişte yaşadığı büyük değişimi paylaşan oyuncu, bir dönem 130 kiloya kadar çıktığını ve bu süreçte yaşadığı duygusal kırılmaların hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

“AŞK ACISI YAŞADIM”

“130 kiloya kadar çıkmıştım” diyen Akınözü, bu sürecin ardından kilo verme hikâyesini şöyle anlattı: Aşk acısı yaşadım. Beni zayıflatan şey spordan çok duygusal bir sarsıntıydı. Hoşlandığım biri vardı, hâlâ iletişimimiz sürüyor. Ona teşekkür ediyorum.

Oyuncunun fazla kilolu olduğu döneme ait bir fotoğraf da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji Matematik Fen bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini ABD'de General Studies UC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) bölümünde tamamladı.

HERCAİ İLE TANINDI

Üniversitenin ardından oyunculuğa ilgi duydu ve Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2014 yılında 'Azrail' adlı sinema filmiyle kamera önünde yer aldı. 2015 yılında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' dizisinde rol aldı.

Asıl çıkışını 2019 yılında 'Hercai' dizisinde oynadığı 'Miran' karakteriyle yakaladı. Dizinin çekimleri sırasında Akın Akınözü'nün sette olay çıkardığı ve küfürler ettiği gerekçesiyle genel koordinatör Suat Erdoğmuş tarafından hakkında dava açıldı. Ünlü oyuncu iddiaları reddetti.

