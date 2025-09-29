Boşanmanın Ardından Yeni Aşka mı Yelken Açtı? Pelin Akil Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanmasının ardından özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine oturdu. Ancak Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

"DEĞİŞİMİN ORTASINDAYIM"

Pelin Akil ve Anıl Altan

Pelin Akil, hakkındaki aşk iddiaları için "Yalan, yanlış iftiralar" diyerek dedikodulara tepki gösterdi. Boşanma sonrası sürecine dair duygularını paylaşan Akil, “Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Pelin Akil ve Anıl Altan

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016’da evlenmiş, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir boşanacakları konuşulan ünlü çift, tek celsede boşanarak 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda resmi olarak sonlandırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi