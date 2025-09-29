Boşanmanın Ardından Yeni Aşka mı Yelken Açtı? Pelin Akil Sessizliğini Bozdu

Boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Pelin Akil hakkında “yeni aşk” iddiaları ortaya atıldı. Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla söylentilere sert yanıt verdi.

Boşanmanın Ardından Yeni Aşka mı Yelken Açtı? Pelin Akil Sessizliğini Bozdu
Oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanmasının ardından özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine oturdu. Ancak Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

"DEĞİŞİMİN ORTASINDAYIM"

Pelin Akil, hakkındaki aşk iddiaları için "Yalan, yanlış iftiralar" diyerek dedikodulara tepki gösterdi. Boşanma sonrası sürecine dair duygularını paylaşan Akil, “Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016’da evlenmiş, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir boşanacakları konuşulan ünlü çift, tek celsede boşanarak 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda resmi olarak sonlandırmıştı.

