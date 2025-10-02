Anlaşma Resmen Tamam! Herkesin Mutfağında Bulunuyordu: Türkiye’nin Makarna Devi Japonlara Satıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Herkes tarafından bilinen dev makarna markası Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya’nın Hendek ilçesindeki noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye sattı. Devredilen fabrikanın içindeki makine ve ekipmanları da kapsadığı belirtildi.

TÜRK MAKARNA DEVİ JAPONLARA SATILDI! KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Oba Makarnacılık tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasında, satış kararı 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Varlık Devir Sözleşmesi ise 1 Ekim 2025’te imzalandı. Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı belirtildi.

Türkiye'nin makarna devi Japonlara satıldı

DEV FABRİKAYI KİM ALDI?

1948’de Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla dünya çapında tanındı. Günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip olan Nissin Foods, 80’den fazla ülkede satış yapıyor.

PATLAMADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Oba Makarna'nın Hendek'teki fabrikasında 15 Eylül 2024'te patlama meydana gelmiş ve 5 işçi yaşamını yitirmişti.

Fabrikada çıkan yangın

Patlamaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezaları verilmişti.

