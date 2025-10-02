Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmada tahliye edildi.

Ayşe Barım 248 gün sonra tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşmada suçlamaları reddeden Barım için mahkeme, tutuksuz yargılama kararı verdi. Davada, aralarında Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı tanık olarak dinlendi. Bu ifadeler dosyaya girdi.

Cezaevinden çıkan Barım'ı gazeteciler akaryakıt istasyonuna bıraktı

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

248 gündür tutuklu bulunan Barım, dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden avukatlarına haber verilmeden çıkarıldı. Cezaevi dışında tek başına bırakılan Barım, gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürüldü. Daha sonra yakınları tarafından teslim alındı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Kaynak: Haber Merkezi