İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi

Balçova’da 8 Eylül’de polis merkezine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Amilağ’ın, 22 gündür yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırıda şehit sayısı böylece üçe yükseldi. Daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi - Resim : 1
İzmir'deki karakol saldırısında ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olayda yaralanan diğer polis memuru Murat Dağlı ile bir vatandaşın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

8 Eylül’de gerçekleşen saldırıda, polis merkezine pompalı tüfekle ateş açan 16 yaşındaki E.B. olay yerinde çıkan çatışmada yaralı yakalanmıştı. Saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında saldırganın babasının da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zanlının annesi ve 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

