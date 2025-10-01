Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, vermek, Zimmet, irtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soruşturma, 7 Mayıs 2024’te Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan isimler hakkında başlatılmıştı. Aralarında CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının bulunduğu 41 şüpheli için işlem yapıldı.

4 Temmuz’da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Kara ile birlikte 18 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma sürecinde, 2 eski belediye meclis üyesi 23 Eylül’de etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

'BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET' İDDİASI

Operasyon sırasında basına servis edilen görüntülerde, bir baklava kutusu içinde rüşvet paraları bulunduğu öne sürülmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonun siyasi bir kumpas olduğunu savunmuştu. Özel, söz konusu baklavacının daha önce polis tarafından yakalandığını, aylarca yönlendirildiğini ve operasyonun AKP'nin Manavgat Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi için kurgulandığını iddia etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Antalya Manavgat
