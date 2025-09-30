Papa 14. Leo, Türkiye'ye Geliyor: O İlçemize Yabancılar Akın Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik Hristiyan’ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Henüz resmi program açıklanmamakla birlikte, Papa’nın 28-30 Kasım tarihlerinde Bursa’nın İznik ilçesine giderek Konsil’in 1700. yıl dönümü törenlerine katılacağı bildirildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYACAK

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, bu tarihi ziyarette, 46 bin nüfuslu İznik’e 10-15 bin yabancı turistin gelmesi ve dünya medyasının törenleri canlı olarak yayınlaması bekleniyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretleri, Patrikhane’nin kuruluş günü olan 30 Kasım’da yapılacak etkinlikler çerçevesinde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE'YE 5. PAPA ZİYARETİ

69 yaşındaki ABD ve Peru vatandaşı Papa, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Latince ve Almanca dillerini biliyor. Papa 14. Leo, 8 Mayıs 2025’te göreve seçildi Bu gezi, 1967’den bu yana Türkiye’ye yapılan 5. Papa ziyareti olacak. Selefi Papa Franciscus, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne katılmak istemiş, gidememesi durumunda halefinin katılmasını vasiyet etmişti.

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde piskoposların katılımıyla önemli dini konuların tartışıldığı ilk toplantı olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmış ve bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.

Kaynak: Sözcü