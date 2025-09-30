Papa 14. Leo, Türkiye'ye Geliyor: O İlçemize Yabancılar Akın Edecek

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik Hristiyan’ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında İznik’e gelecek olan Papa, Konsil’in 1700’üncü yıl dönümü törenlerine katılacak. Bu tarihi ziyaret sırasında İznik’e on binlerce yabancı turistin gelmesi ve dünya medyasının etkinlikleri canlı yayınlaması bekleniyor.

Papa 14. Leo, Türkiye'ye Geliyor: O İlçemize Yabancılar Akın Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik Hristiyan’ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Henüz resmi program açıklanmamakla birlikte, Papa’nın 28-30 Kasım tarihlerinde Bursa’nın İznik ilçesine giderek Konsil’in 1700. yıl dönümü törenlerine katılacağı bildirildi.

Papa 14. Leo, Türkiye'ye Geliyor: O İlçemize Yabancılar Akın Edecek - Resim : 1
28-30 Kasım tarihleri arasında İznik’e gelecek olan Papa, Konsil’in 1700’üncü yıl dönümü törenlerine katılacak

ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYACAK

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, bu tarihi ziyarette, 46 bin nüfuslu İznik’e 10-15 bin yabancı turistin gelmesi ve dünya medyasının törenleri canlı olarak yayınlaması bekleniyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretleri, Patrikhane’nin kuruluş günü olan 30 Kasım’da yapılacak etkinlikler çerçevesinde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE'YE 5. PAPA ZİYARETİ

69 yaşındaki ABD ve Peru vatandaşı Papa, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Latince ve Almanca dillerini biliyor. Papa 14. Leo, 8 Mayıs 2025’te göreve seçildi Bu gezi, 1967’den bu yana Türkiye’ye yapılan 5. Papa ziyareti olacak. Selefi Papa Franciscus, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne katılmak istemiş, gidememesi durumunda halefinin katılmasını vasiyet etmişti.

Papa 14. Leo, Türkiye'ye Geliyor: O İlçemize Yabancılar Akın Edecek - Resim : 2
Dünyadaki 1,5 milyar Katolik Hristiyan’ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde piskoposların katılımıyla önemli dini konuların tartışıldığı ilk toplantı olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmış ve bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa UzanıyorPapa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa UzanıyorGüncel

Papa’ya Suikast Girişimi: Bir Türk Vatandaşı TutuklandıPapa’ya Suikast Girişimi: Bir Türk Vatandaşı TutuklandıDünya

Tarihi Ziyaret Resmileşti: Papa 14. Leo'nun İznik’e Ne Zaman Geleceği Belli OlduTarihi Ziyaret Resmileşti: Papa 14. Leo'nun İznik’e Ne Zaman Geleceği Belli OlduDünya

Kaynak: Sözcü

Etiketler
14. Leo Papa İznik
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Ünlü Profesör Tek Tek Anlattı! İstanbul ve Bingöl İçin 7'lik Deprem Uyarısı: 'Bilmediğimiz Faylar Var...' Ünlü Profesör Tek Tek Anlattı! 'Bilmediğimiz Faylar Var...'
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı