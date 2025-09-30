Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeni döneme giriliyor. Görev süresi 16 Eylül’de sona eren Ali Erbaş’ın ardından başkanlığa getirilen Safi Arpaguş’un daha sade ve tartışmalardan uzak bir anlayışla kurumu yöneteceği belirtiliyor. Bu kapsamda, hem kurumun yıpranan imajının onarılması hem de topluma gösterişten uzak bir mesaj verilmesi amacıyla bir dizi değişiklik gündeme alındı.

Safi Arpaguş’un başkanlığında Diyanet’te sadeleşme adımları atılmaya hazırlanıyor

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, başkanlık makamında ilk adım olarak makam aracında Togg tercih edildi. Bunun yanı sıra, Diyanet mensuplarının giysilerinde de dikkat çekici bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında imam ve ulemanın cübbelerinin düğmesiz olması geleneğine dönüş yapılacak. Böylece, din adamlarının siyasi iradeden emir almadığı mesajı verilmek isteniyor.

2003 yılında Ali Bardakoğlu’nun göreve gelmesiyle başlayan ve Mehmet Görmez ile Ali Erbaş dönemlerinde de sürdürülen “önü iliklenmiş cübbe” uygulaması, yeni dönemde kaldırılacak. Ayrıca İslam’ın gösterişten uzak durulması emri doğrultusunda nakışlı ve süslü cübbelerin kullanımına da sınırlama getirilecek.

Yeni dönemde cübbelerde düğme kaldırılacak, nakışlı ve gösterişli kıyafetler sınırlandırılacak

Bir diğer değişiklik ise resmi törenlerde yapılacak. İllerde düzenlenen törenlerde artık Başkan’ın değil, il müftüsünün dua etmesi sağlanacak. Başkan yalnızca Cumhurbaşkanı’nın katıldığı veya devletin üst düzey toplantılarında yer alacak.

