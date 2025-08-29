Papa’ya Suikast Girişimi: Bir Türk Vatandaşı Tutuklandı

Eski Papa Françesko’ya yönelik suikast girişimi iddiasıyla bir Türk vatandaşı İtalya’da tutuklandı. Zanlının IŞİD bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Eski Papa Françesko’ya yönelik suikast girişimi iddiası, Avrupa’yı alarma geçirdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Hasan U. adlı zanlı, Milano’da kısa süre gözaltında tutulduktan sonra Trieste’deki yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edildi. Zanlının tek kişilik bir hücrede tutulduğu bildirildi.

Soruşturmanın odağında, Papa Françesko’nun Temmuz 2024’te Trieste’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret öncesi yaşanan şüpheli bir olay var. Kentte yol kenarında bulunan bir valizin içinde tabanca ve mühimmat ele geçirilmişti. Zanlının bu olayla doğrudan bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

IŞİD DETAYI

İddialara göre suikast planı, IŞİD bağlantılı ve Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabilir. Ancak bu bağlantıya dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Papa Françesko, 14 Şubat 2024’te bronşit teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde her iki akciğerinde de zatürre tespit edilmişti. 23 Mart’ta taburcu edilen 88 yaşındaki Papa, geçirdiği rahatsızlığın ardından 21 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Vatikan, 8 Mayıs 2024’te ABD’li Kardinal Robert Prevost’un yeni papa olarak seçildiğini duyurmuştu. İtalyan makamları, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütürken, uluslararası terör bağlantıları da mercek altına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

