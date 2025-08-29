Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 63 Bini Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 182 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 449 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 203’e, yaralananların sayısının da 16 bin 228'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 25'e, yaralıların sayısının 159 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 322'ye yükseldiği, bunlardan 121'inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

