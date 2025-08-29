ABD'den Bir Skandal Daha! Şimdi de Filistinlilerin Vizeleri İptal Edildi

ABD, Filistinlilerin vizelerini iptal ettiğini ve yeni vize taleplerinin de reddedildiğini açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas’ın New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılarak her yıl yaptığı gibi bir konuşma yapma ihtimali de tehlikeye girdi.

Gazze’de katliamı sürdüren İsrail’in en büyük destekçisi konumunda yer alan ABD’de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi üyelerinin vizelerinin iptal edildiği ve yeni vize taleplerinin de reddedildiği bildirildi.

Reuters’in aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi üyelerinin vizelerini iptal ettiğini ve yeni vizeleri reddettiğini duyurdu. Kararın eylüldeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde alınması dikkat çekti.

Söz konusu kararla Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas’ın New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılarak her yıl yaptığı gibi bir konuşma yapmasının engellenebileceği konusunda endişeler ortaya çıktı.

Ancak, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin’n Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler nezdindeki misyonunun söz konusu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği kaydedildi.

