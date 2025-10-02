Meriç Nehri'nden Ceset Çıktı

Edirne’de Meriç Nehri’nde kum ocağı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. AFAD ekiplerince kıyıya çıkarılan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, cep telefonu ve İstanbulkart ele geçirildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne’de Meriç Nehri’nin kum ocağı yakınlarında erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Meriç Nehri’nde meydana geldi. Kum ocağı çalışanları, nehir yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından botla kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın yanında sadece cep telefonu ve İstanbulkart bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

