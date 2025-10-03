Ayşe Barım'ın Tedavisi Hastanede Devam Edecek: İşte Yeniden Tutuklanmasının Sebebi

Geçtiğimiz gün, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanmasına karar verilen menajer Ayşe Barım'ın tedavisinin hastanede devam etmesine karar verildi. Ayrıca Barım için yeniden tutuklama kararı verilmesinin gerekçesi de öğrenildi.

Ayşe Barım'ın Tedavisi Hastanede Devam Edecek: İşte Yeniden Tutuklanmasının Sebebi
248 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen ancak bir gün sonra itiraz üzerine yeniden tutuklanmasına karar verilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın tekrar cezaevine girmesi beklenirken, sağlık sorunları için tedavi görmesi nedeniyle tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

Gazete Oksijen'in haberine göre; Amerikan Hastanesi'nde yatan Ayşe Barım'ın doktorunun, planlanan tetkikler yapılmadan Barım'ın bırakılamayacağını belirtmesinin üzerine bu karar alındı. Barım'ın hastanede yatmasının nedeni doktoru tarafından planlanan ve yapılmasının hayati önem taşıdığı Transözofageal Ekokardiyografi işlemi olduğu bildirildi.

Bu işlem kısaca kalp endoskopisi olarak biliniyor. Bu işlemde kalp içeriden görüntüleniyor ve izlenecek tedavi yöntemi belirleniyor. Barım'ın tedavisi polis nöbeti eşliğinde devam ediyor.

YENİDEN TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Diğer yandan Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran mahkemenin gerekçesi de ortaya çıktı. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirttiği öğrenildi.

Kaynak: Gazete Oksijen

