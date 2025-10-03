İzmir'de İnşaat Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın! Alevlere Müdahale Sürüyor
İzmir Bornova’da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir’in Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki yer alan ve içinde inşaat malzemeleri bulunan bir depoda yangın çıktı.
ALEVLER DEPOYU SARDI
Saat 07.00 sıralarında başlayan yangın sonrasında alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan patlama sesleri yükselirken, mahalleli büyük panik yaşadı. Alevlere müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
