Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
Menajer Ayşe Barım dün 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Barım yeniden tutuklanarak cezaevine götürülecek.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 12 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında dünkü duruşmada verilen tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti.
