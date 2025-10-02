İlber Ortaylı’nın Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi: Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edildi
Beyaz Gazete'nin aktardığına göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı.
