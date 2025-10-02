İlber Ortaylı’nın Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi: Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edildi

Son Güncelleme:
İlber Ortaylı’nın Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi: Yoğun Bakıma Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Gazete'nin aktardığına göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlber Ortaylı
Son Güncelleme:
DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih Netleşti DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih Netleşti
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı Bomba Açıklama! İtalya Bu Sözlerle Çalkalanıyor
Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım Atandı Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım Atandı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Tüm Aktivistler AŞDOD Limanı'na Götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!