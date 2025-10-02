DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih Netleşti
DEM Partisi heyetinden oluşan üç kişilik bir ekibin yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi bekleniyor.
DEM Parti’den oluşan üç kişilik bir heyetin, yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, heyette, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.
EN SON 28 AĞUSTOS'TA GİTMİŞLERDİ
'Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.
