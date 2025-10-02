DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih Netleşti

DEM Partisi heyetinden oluşan üç kişilik bir ekibin yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih Netleşti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti’den oluşan üç kişilik bir heyetin, yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, heyette, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.

EN SON 28 AĞUSTOS'TA GİTMİŞLERDİ

'Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.

'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi GündemdeSiyaset
DEM Parti Heyetinden Komisyon Sonrası İlk İmralı ZiyaretiDEM Parti Heyetinden Komisyon Sonrası İlk İmralı ZiyaretiSiyaset

Kaynak: Habertürk

Etiketler
DEM Parti İmralı Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum 6 Saatlik Yol 2 Saate Düşecek!
AKP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! 1 Ölü, 4 Yaralı AKP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! 1 Ölü, 4 Yaralı
İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Sonrası Hazırda Tutun! Hayat Kurtarıyor
Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım Atandı Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım Atandı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Tüm Aktivistler AŞDOD Limanı'na Götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!