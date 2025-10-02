Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li belediyelerle ilişkili olduğu öne sürülen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu. Aktaş’ın sahibi olduğu 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Aynı zamanda tüm mal varlığı da TMSF’ye devredildi.

Soruşturmanın merkezinde yer alan Aktaş’ın şirketleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren geniş bir ağı kapsıyor.

HalkTV'nin haberine göre, kayyım atanan şirketlerin listesi şöyle:

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.

Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti.

İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Vekontek Sağlık A.Ş.

Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.

Güven Elif Otoyol İşletmeleri A.Ş.

İntursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Turkuaz İSG Sosyal Hizmetler İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Ölçüm Merkezi Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İldeniz Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

Babil Oto Yedek Parça Ltd. Şti.

Kalesur İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Cihangir Mimarlık İnşaat Mühendislik Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ABT Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

YSF Araç Kiralama Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tulpar Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Aktaş Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

BIG Petrolcülük A.Ş.

Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Erato Otomotiv İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Perla Denizcilik Ticaret A.Ş.

DBH Global İnşaat Taahhüt A.Ş.

TMSF, şirketlerin yönetimini devralarak yürütülen soruşturma sürecinde mal varlıklarının korunmasını amaçlıyor. Gelişmelere ilişkin savcılık ve ilgili kurumlardan resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.