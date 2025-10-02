AKP'li Vekil ve İl Başkanı Trafik Kazası Geçirdi: Ölü ve Yaralılar Var

AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da içinde olduğu araç ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan Gürcan ve Albayrak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında, AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç başka bir otomobil ile çarpıştı.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, diğer aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölen sürücünün kimliği henüz açıklanmadı.

GÜRCAN VE ALBAYRAK YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’a olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra iki isim ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

AKP’Lİ VEKİLİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK İDDİASI

Alınan bilgilerde, Ayşen Gürcan’ın sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

