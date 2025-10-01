Tokalaşma Krizine Nokta! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları’na Mesaj Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmaması tartışma yaratmıştı. Hatimoğulları, AKP heyetinin kendilerini ziyaret ettiğini; Erdoğan’ın kastı olmadığını ve üzgün olduklarını ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’nda DEM Parti Eş Genel Başkanları ile selamlaşması sırasında yaşanan bir an dikkat çekmişti. Erdoğan, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’la tokalaşırken, diğer Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmamıştı. Bu durum kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

KASIT YOK

Konu, gün içinde Meclis’te yapılan temaslarla açıklığa kavuşturuldu. Erdoğan’ın Hatimoğulları’nı fark etmediği, herhangi bir kasıt bulunmadığı belirtildi. Erdoğan'ın, Meclis Başkanlık Divanı arkasındaki buluşmada da konuyu dile getirerek "Bir kastım yok" dediği öğrenildi. Akşam saatlerinde TBMM resepsiyonuna katılan Tülay Hatimoğulları da konuya ilişkin ilk kez konuştu. Hatimoğulları, “Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapıldı. Bize ziyaretleri de oldu konuya açıklık getirmek için, üzgün olduklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

NEZAKET ZİYARETİ

Yanlış anlaşılmayı gidermek için AKP Grup Başkanvekilleri DEM Parti grubunu ziyaret etti. Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan’ın tüm genel başkanları yanına davet ettiğini, Hatimoğulları’nın o sırada Genel Kurul’un başka bir bölümünde bulunduğu için tokalaşmanın gerçekleşmediğini söyledi. Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise “Yanlış anlaşılmaya mahal verecek haberler olmuş, üzüldük. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da ilettik” dedi.

Kaynak: T24

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Tülay Hatimoğulları DEM Parti
