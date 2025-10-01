Mahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına yönelik verdiği tedbir kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, CHP’nin yaptığı itirazı reddederek, 'kongreye şaibe karıştığı' iddialarını gerekçenin merkezine aldı.

MENFAAT VE 'YAKLAŞIK İSPAT' VURGUSU

Gerekçeli kararda, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği savunuldu. Bu iddiaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyası ve kabul edilen iddianameyle güçlendiği ileri sürüldü. Mahkeme, bu durumun 'basit bir şüpheyi aştığını' ve 'yaklaşık ispat' düzeyine ulaştığını kaydetti. Kararda ayrıca, mevcut yönetimin görevde kalmasının kongre sürecini gölgeleyeceği savunularak, seçimlerin tarafsız ve objektif bir kurul eliyle yapılmasının demokrasi ilkeleri açısından zorunlu olduğu belirtildi. Bu nedenle Gürsel Tekin’in de aralarında 'geçici kurul' olarak görevlendirilmişti.

'MAHKEME YETKİSİZ DEĞİL' ÇIKIŞI

CHP’nin, 'mahkemenin yetkisiz olduğu' ve kararın 'siyasi müdahale' anlamına geldiği yönündeki itirazı da reddedildi. Mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin genel görevli olduğunu ve bu davada yetkisiz olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı kararla CHP İstanbul İl Kongresi’ni geçersiz saymış ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme, yerine Gürsel Tekin’in de bulunduğu 5 kişilik bir ekibi 'geçici kurul' olarak atamış, ancak bu isimlerden ikisi daha sonra kuruldan ayrılmıştı.

CHP yönetimi ise 24 Eylül’de olağanüstü kongreye giderek yeniden seçim yaptı ve Özgür Çelik’i yeniden seçti. Ancak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 26 Eylül’de CHP’nin yaptığı itirazı reddederek, geçici kurulun üç üyesinin görevde kalmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi