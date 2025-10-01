Demirtaş’a Tahliye Yolu mu Açılıyor? MHP’den Sürpriz Çıkış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Demirtaş’ın tutukluluğuna dair AİHM kararlarını hatırlatarak "Anayasa 90. madde orada dururken bazı şeyler yapmak gerekir" dedi. Yıldız’ın sözleri, tahliye beklentisini güçlendirdi.

Demirtaş’a Tahliye Yolu mu Açılıyor? MHP’den Sürpriz Çıkış!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. CNN Türk’te konuşan Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Türkiye’de doğrudan bağlayıcı olduğunu hatırlatarak "Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Demirtaş’a Tahliye Yolu mu Açılıyor? MHP’den Sürpriz Çıkış! - Resim : 1
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM, 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın 'siyasi amaçlarla tutuklandığı' yönünde ihlal kararı vermişti. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da dün yaptığı açıklamada 8 Ekim 2025 tarihine işaret ederek, istinaf sürecinde tahliye beklentisini dile getirmişti. Karaman, Kobani davasına da değinerek “Tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır” dedi. Karaman’a göre hem yerel hukuk hem de uluslararası yükümlülükler, Demirtaş ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını zorunlu kılıyor.

