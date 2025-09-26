CHP Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: Kritik 'Mutlak Butlan' Tespiti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davaların reddine ilişkin gerekçeli kararını paylaştı. Mahkeme, seçimlerin 'mutlak butlanla geçersiz' sayılmasını gerektirecek somut delil sunulmadığını, tanık dinletilerek bu tür iddiaların ispat edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca mahkeme kararında, siyasi parti organlarıyla ilgili davalarda yetkili mahkemenin Ankara olduğuna işaret edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davada ise 'pasif husumet' yokluğu nedeniyle davanın usulden reddedildiği belirtildi. Gerekçede, CHP Tüzüğü’ne göre partiyi Genel Başkan’ın temsil ettiği ve husumetin Genel Başkanlığa yöneltilmesi gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL'A İLİŞKİN İDDİALAR İNCELENDİ

Davacı tarafın, “600’den fazla üye ve üye olmayan delegenin oy kullandığı” yönündeki iddiası da incelendi. Gerekçeli kararda, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği cevabi yazıda oy kullanan delege sayısının açıklandığı ve bu durumun yasa ve tüzüğe aykırılık taşımadığı vurgulandı. Böylece bu itiraz da reddedildi. Mahkeme, 'delegelere menfaat sağlandığı' iddiasının mutlak butlan oluşturacak nitelikte somut bir belgeyle desteklenmediğini belirtti. Kararda, mutlak butlanın yalnızca kanunsuzluk, ehliyetsizlik, muvazaa ya da emredici hukuk kurallarına aykırılık gibi hallerde söz konusu olabileceği, tanık dinletilerek ispatın mümkün olmadığı ifade edildi.

BİR TALEBE DAHA RET

CHP kurultaylarında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının bekletici mesele yapılması talebi de reddedildi. Mahkeme, ceza yargılamasında verilecek olası cezaların sadece kişisel sorumluluk doğuracağını, seçimlerin butlanına yol açmayacağını kaydetti. Gerekçeli kararda, “Somut olayda delegenin dolandırıldığına ilişkin bir fiil mevcut değildir” denildi. Mutlak butlan nedenleri arasında yer alan 'genel ahlaka aykırılık' başlığı da incelendi. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nda genel ahlaka karşı suçlar olarak düzenlenen fiillerin (müstehcenlik, fuhuş, kumar vb.) olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Ayrıca, oy kullanan delegelerin ehliyetsizliği, muvazaa ya da şekil şartına aykırılık gibi başka mutlak butlan koşullarının da ispatlanamadığına dikkat çekildi.

'SİYASİ AHLAK' VURGUSU

Mahkeme, delegelere menfaat sağlandığı iddiasının hukuken mutlak butlan doğurmadığını, bunun ancak 'siyasi ahlak' bağlamında tartışılabilecek bir konu olduğunu belirtti. Seçim sonuçlarının butlanla iptaline dair yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, seçim sonuçlarıyla ilgili münhasır karar merciinin ise seçim yargısı olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA