AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu İçin Çok Konuşulacak İddia: ‘Ailesine 522 Milyonluk İmar Rantı Sağlandı’

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz aylarda AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Bu geçişin yankıları gündemdeki yerini korurken, Çerçioğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

‘AİLESİNE 522 MİLYON LİRALIK RANT SAĞLANDI’ İDDİASI

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinden yalnızca iki gün önce Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirilen imar revizyonlarıyla, Çerçioğlu ailesine ait arazilere 522 milyon liralık rant yaratıldığını iddia etti. Günel, yapılan teknik incelemeler sonucunda, "çevredeki parsellerin imar hakkının usulsüz şekilde Çerçioğlu ailesinin arazilerine aktarıldığını" ve "zeytinlik alanların villa inşaatına açıldığını" öne sürdüç Ayrıca, Çerçioğlu ailesinin ödemesi gereken imar harçlarının da Sultanhisar Belediyesi tarafından usulsüz biçimde ödendiğini iddia etti.

“Bu durum ciddi bir 'kamu zararı' doğurmuştur” diyen Günel, yapılan uygulamaların yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti

‘İMAR HARİTALARI RANT İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ’

Günel’in iddialarına göre, Jannak adlı firmaya ait iki parselde yapılan imar değişiklikleriyle sadece bu parsellerin değil, çevredeki diğer arsaların da imar hakları tek taraflı şekilde Çerçioğlu ailesine yönlendirildi. Bu değişikliklerin ise Özlem Çerçioğlu’nun partiler arası geçişinden hemen önce gerçekleştirilmiş olması dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

İtirazlarını yapan vatandaşlar ve bazı Meclis üyeleri, "Usulsüz şekilde yapılan, kamu zararı oluşturan ve bir ailenin şahsına ait arazilerde yaratılan rantı onaylayan Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanları ile diğer bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN İTİRAZ GEREKÇELERİ

Kuşadası Belediyesi, yapılan imar planı değişikliklerine resmi itirazlarını sıraladı. Ana gerekçelerden bazıları şunlar:

"- Yapı yasaklı alanlar plan genelinde yeşil alan olarak belirlenmişken ve plan notlarında da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bazı parseller kapsam dışı bırakılarak imara açılmıştır.

- Plan genelinde, Nazım İmar Planı’na uygun olarak Uygulama İmar Planı’nda yoğunluk belirtilmesi gerekirken bazı bölgelerde buna uyulmamış; uygulama imar planında bazı parsellerin yoğunluk hesabı Nazım İmar Planı’na aykırı olarak yapılmıştır.

- Zafer Mahallesi 131 ada ve çevresinde kamu yararı gözetilerek, Uygulama İmar Planı esas alınarak imar uygulaması yapılan parseller, eşitlik ilkesine aykırı şekilde kısmen yeşil alan olarak planlanmış; bu bölgeden artan emsal hakkı başka adalara aktarılarak haksız kazanç sağlanmıştır.

- Mevcut planda okul alanı bulunan bölgelerin ilgili kurumlardan görüş alınmadan yerlerinin değiştirildiği ve kaldırıldığı görülmüştür."

- "Revizyon Uygulama İmar Planı’nda farklı plan kararları üretilmiş ve Nazım İmar Planı kararlarına aykırı kullanımlar getirilmiş; dolayısıyla plan hiyerarşisine uyulmamıştır.

- Bazı yapı adalarında emsal (inşaat yoğunluğu) artırılmış, ancak kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları bu artışa rağmen nüfusa uygun şekilde planlanmamıştır.

- Planlama bölgesine ait, planlamaya altlık teşkil etmesi gereken jeomorfoloji, bakı, eğim analizleri ve diğer analiz-sentez çalışmaları yapılmamıştır.

- Onaylanan plan; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal-teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olup kamu yararı içermemekte, teknik ve nesnel gerekçelere dayanmamaktadır."

GÖZLER ÇERÇİOĞLU’NDA

İddiaların odağındaki Özlem Çerçioğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA