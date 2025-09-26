Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye 'Filistin' Telefonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüm için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Çok sayıda ülke, Gazze'ye yönelik ağır saldırılardan sonra Filistin'i tanıdığını duyurdu.

İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararını 'tarihi bir gelişme' sözleriyle selamlayan Erdoğan, Başbakan Starmer’ı bu adım nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı, İngiltere ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, uluslararası alanda yeni bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

NETANYAHU'YA DİPLOMASİ DIŞINDA BASKI ÇAĞRISI

Erdoğan ayrıca, Filistin’e verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Netanyahu hükümetini durdurmak için diplomatik baskının ötesine geçen adımlar atılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA