CHP Lideri Özel'den Çarpıcı Çıkış! 'Ölümü Göze Alacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği’nin 93. Dil Devrimi Yıl Kutlamaları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada iktidara sert eleştiriler yöneltti. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıfta bulunarak, iktidarın dış övgüler karşılığında ülke çıkarlarını feda ettiğini savundu. Özel, "Memleketin menfaatlerini, yeraltı zenginliklerini, madenlerini satıyorlar. Oradan doğalgaz alıyorlar, uçak alıyorlar, taviz veriyorlar. Karşılığında ‘aferin’ deniyor ve bu aferin budalalığı memleketin geleceğini daha çok karartmak için onlara güya moral veriyor" ifadelerini kullandı.

KAYYIM TARTIŞMASI

Özel, Ankara ve İstanbul belediyelerine yönelik soruşturmaları da gündeme getirdi. CHP’li belediyelerin şeffaflık ve denetim mekanizmalarıyla örnek olduğunu söyleyen Özel, “Aslında saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu’dur ne Mansur Yavaş’tır. İstanbul’un iradesine saldırıyorlar, Ankara’nın iradesine saldırıyorlar” dedi. CHP lideri, miting meydanlarının her geçen gün daha kalabalıklaştığını vurgulayarak, muhalefetin halk desteğini arkasına aldığını kaydetti: "Birincisi biz haklıyız. İkincisi güçlüyüz. Üçüncüsü kalabalık olan biziz. Korkanlar, kaybedenler ve iktidardan gidecek olanlar onlar.”

'GEREKİRSE ÖLÜMÜ GÖZE ALACAĞIZ'

Konuşmasının sonunda mücadele kararlılığını en sert ifadelerle dile getiren Özel, Türkiye’nin geleceği için fedakârlıktan kaçmayacaklarını söyledi: “Bu ülkeyi kuranlar ölümü göze alarak mücadele ettiler. Biz de gerekirse ölümü göze alacağız. Bu ülkeyi bir kez daha kurtaracağız.”

Kaynak: ANKA