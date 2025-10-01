Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Canlı Yayında Açıkladı: Yargı Paketinde Neler Yer Alacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de yeni yasama yılı bugün başlarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de kritik değerlendirmelerde bulundu. Yeni yasama yılına ve gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan Tunç, yeni Yargı Paketi’nde bilişim suçları, trafik ve kutlamalarda çevre düzenini bozacak hareketlere yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti.

Tunç, yargı paketinde yer alması muhtemel konuları, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar olarak sıralarken çarpıcı ifadeler kullandı.

'Talepler Meclis'e iletiliyor.

AKP iktidarının 23 yılda toplumun ihtiyacına yönelik yasal düzenlemeleri sürekli hayata geçirdiğini kaydeden Tunç, “Yargı reformu strateji belgeleri kapsamında planlı bir reform süreci yaşadık. Sürekli reform mu diyorlar, evet reform sürekli olur. İhtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmeler yapıyoruz. Yasa yapma yetkisi milletvekillerine ait. Biz Meclis'e ihtiyaç doğrultusunda talepleri iletiyoruz. Çalışmalar yapılacak uygun görülenler yasalaşacak” dedi.

11. Yargı Paketinde toplumsal barışı bozmaya yönelik suçlara ilişkin düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

“Meskun mahalde ateş açmanın cezasını arttırmak lazım. Buna kuru sıkıyı da dahil etmek lazım. Buna yönelik buna önerimiz var. Yine trafikte yol kesmeye yönelik düzenlemeler olacak.

Trafikte yol kesme müstakil bir suç değil şu anda. Araca zarar verirse, hakaret ederse, darp varsa onun cezası var. Ama diyelim sadece yolunu kesti birtakım hakaretler yaptı. Bu müstakil suç haline getiriliyor. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olabilecek. Ayrıca diğer suçlarda buna ilave edilecek. Eğer aracı başka bir yere yönlendirirse o zaman 5 yıla kadar ceza almış olacak. Bu durumda caydırıcılığı arttırmış olacağız.”

‘SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK’ TARTIŞMASI

İzmir’de 3 polisin şehit edilmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Tunç, çocukların suçtan korunması için alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti. Tunç, konuyu şu ifadelerle detaylandırdı:

“Çocuk yargılaması çok önemli ve tüm dünyada konuşulan bir konu. Hem suç mağduru çocukların örselenmeden yargıda hizmet alabilmesi hem de bu çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi var. Suç işlediğinde de gerekli yaptırımlarla karşılaşması ve ıslah edilmesi tekrar topluma suç işlemeyen bir çocuk olarak kazandırılması önemli. Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinden sonra buna duyarsız kalmak mümkün değil. TCK’nın 31. Maddesi var. Çocukların ceza mevzuatı açısından nasıl yargılanacaklarına ilişkin. 3 kısma ayrılıyor çocuklar.12 yaşa kadar çocukların ceza sorumluluğu yok. Suç işlerse çocuklara özgü yaptırımlar uygulanıyor. Eğitim tedbiri tarzı gibi. 12-15 yaş arası çocuk suç işlediği zaman yetişkinlere göre cezanın yarısını alıyor.”

Cezaların artırılmasının başlı başına bir çözüm olmadığının altını çizen Tunç, “Biz de diğer ülkelerdeki gibi çocuğun suça eğilimi, fiziki durumu, yaşı, kastın yoğunluğu gibi unsurlar değerlendirilecek. 15-18 yaş aralığındaki çocuk cezalarında hakime takdir yetkisi vermek lazım. Yasal düzenleme ortaya çıktığında, çocuklar suç işlerken özellikle onların psikolojileri önemli. Bu anlamda yapılabilecekleri milletvekillerine ilettik” dedi.

‘AİLE HUKUKUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR’

Tunç, aile hukuku ile ilgili de çalışmaların olduğunu belirten Tunç, “Sadece nafaka konusu konuşuluyor ama aile hukukunun, özellikle Medeni Kanunumuzda yer alan uzun süren boşanma davalarını kaldırmaya yönelik bir takım tedbirler alınması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi