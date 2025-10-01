Siyasete Sert Başlangıç: Meclis Boykotla Açılıyor... CHP Açılışta Olmayacak.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından bugün yeniden açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis'in açılışında boykot kararı aldığını açıkladı. Buna göre CHP, açılış törenine katılmayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamayacak.

CHP PM, ÖZGÜR ÖZEL BAŞKANLIĞINDA İLK KEZ TOPLANDI

22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından oluşan yeni Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında ilk kez bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) aynı isimlerle devam edeceğini açıkladı. Yücel, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisi'mizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri yönünde karar altına alındı” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

'BİRİNCİ PARTİ SORUMLULUĞUYLA HAREKET ETTİK'

Meclis açılışına CHP grubunun katılıp katılmayacağına ilişkin merak edilen soruya da yanıt veren Yücel, geçtiğimiz yasama yılına pozitif bir siyaset anlayışıyla başladıklarını hatırlattı.

“CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettik. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı, bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık” diyen Yücel, bugünkü tavır değişikliğinin gerekçelerini de sıraladı.

'MİLLETİN İRADESİ TUTUKLU'

CHP Sözcüsü, yargı süreçleri ve belediye başkanlarına yönelik operasyonlara dikkat çekerek, siyasi baskıların arttığını belirtti. Yücel, “Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özeri’in tutuklanması ardından Esenyurt’a kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam etti. Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün CHP'li 17 Belediye başkanı, bir Parti Meclisi üyemiz, önceki dönem milletvekilimiz ve yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşlarımız tutsak” şeklinde konuştu.

Ayrıca İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmak istendiğini, yetkisi olmayan mahkemelerin devreye sokulduğunu savunan Yücel, partilerine yönelik siyasi bir kuşatma olduğunu dile getirdi.

'MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR'

Deniz Yücel, CHP’nin Meclis açılışına neden katılmayacağını şu sözlerle açıkladı: “Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösteremediler. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız."

DİĞER PROGRAMLARA KATILIM SÜRECEK

CHP, Meclis açılış törenine katılmayacak olsa da, yasama faaliyetlerinden çekilmediğinin altını çizdi. Milletvekillerinin diğer resmî programlara katılım sağlayacağını belirten Yücel, “28. Dönem 4. Yasama yılının milletimiz hayırlı olmasını diliyorum. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşıyorum” dedi.

Kaynak: ANKA