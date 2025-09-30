CHP Avrupa’ya Açılıyor... İlk Miting Adresi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis’in bugün başlayacak yeni yasama yılına ilişkin faaliyetler, partinin devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı. Toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca CHP’nin bu hafta sonu yapacağı milletvekili kampının da değerlendirildiği aktarıldı. Kamp öncesi cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’da miting yapacağı öğrenildi.

İLK MİTİNG BRÜKSEL'DE

Kurmaylar ayrıca kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenebileceğini söyledi. CHP’nin bir yurt dışı mitingler serisi de başlatacağı, bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de ilk mitingin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Cumhuriyet