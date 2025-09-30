CHP Avrupa’ya Açılıyor... İlk Miting Adresi Netleşti

CHP, yurt dışı mitingler serisine başlıyor. İlk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de yapılacağı açıklandı.

CHP Avrupa’ya Açılıyor... İlk Miting Adresi Netleşti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis’in bugün başlayacak yeni yasama yılına ilişkin faaliyetler, partinin devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı. Toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca CHP’nin bu hafta sonu yapacağı milletvekili kampının da değerlendirildiği aktarıldı. Kamp öncesi cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’da miting yapacağı öğrenildi.

İLK MİTİNG BRÜKSEL'DE

Kurmaylar ayrıca kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenebileceğini söyledi. CHP’nin bir yurt dışı mitingler serisi de başlatacağı, bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de ilk mitingin yapılacağı öğrenildi.

CHP MYK Olağanüstü Kurultay'ın Ardından İlk Kez ToplandıCHP MYK Olağanüstü Kurultay'ın Ardından İlk Kez ToplandıSiyaset

Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden BaşkanÖzgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden BaşkanSiyaset

Özel'den Dikkat Çeken Sözler: 'Ne Türk Milliyetçilerini Üzerim Ne De Kürt Düşmanı Olurum'Özel'den Dikkat Çeken Sözler: 'Ne Türk Milliyetçilerini Üzerim Ne De Kürt Düşmanı Olurum'Siyaset

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
CHP Miting
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
CHP MYK Olağanüstü Kurultay'ın Ardından İlk Kez Toplandı CHP MYK Toplandı, Masada Neler Var?
Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı
Trump'ın Gazze Planına Özgür Özel'den İlk Yorum: 'İki Nokta Dikkate Alınmalı...' Trump'ın Gazze Planına Özgür Özel'den İlk Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha