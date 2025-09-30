Trump'ın Gazze Planına Özgür Özel'den İlk Yorum: 'İki Nokta Dikkate Alınmalı...'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Gazze'de ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Barışı desteklediklerini belirten Özel, "Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir." dedi.

Trump'ın Gazze Planına Özgür Özel'den İlk Yorum: 'İki Nokta Dikkate Alınmalı...'
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından ABD’nin Gazze’de savaşı bitirmek için 20 maddelik barış planı duyuruldu. Tartışılan plana dair CHP lideri Özgür Özel'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik. Gazze’deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik. Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor. Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Özel, "Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz. Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz. İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz. Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz." dedi ve konuyla ilgili bazı noktalara da dikkat çekti.

"Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz." diyen Özel, "Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin, “İki Devletli Çözüm” talebine engel olmaması gerektiğini belirten Özel, nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlattı.

Özel, son olarak şunları kaydetti:

"ABD-İngiltere’nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM’nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair’i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim: 'Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.'"

