CHP MYK Olağanüstü Kurultay'ın Ardından İlk Kez Toplandı

CHP MYK, 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın ardından ilk kez toplandı. Toplantıda ağırlıklı olarak uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Bu, 22’nci Olağanüstü Kurultay sonrası yapılan ilk toplantı oldu.

Parti genel merkezinde gerçekleşen basına kapalı toplantının gündeminde, ağırlıklı olarak uluslararası alandaki gelişmeler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu temasları, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Gazze'de yaşanan gelişmeler, işleyen olağan kurultay süreci ve hafta sonu yapılacak olan CHP milletvekili kampına ilişkin hususlar ele alınacak.

Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor.

Kaynak: DHA

