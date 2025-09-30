'İkili Hukuk' Tartışması Büyüyor: Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Soru Önergesine Yanıt, Topu Yargıya Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu yedi maddelik yazılı soru önergesi, Bakanlık tarafından yanıtlandı. Önergesinde, “Türkiye’de ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?” sorusunu yönelten Özel’e Adalet Bakanı Tunç, yasal düzenlemelere ve yargı bağımsızlığına atıfla yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önergesinde dikkat çekici bir isme de yer verdi. “C umhuriyet Halk Partili belediyelerden 88 ihale alan Aziz İhsan Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden toplam 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyse, amaç hukuku işletmekse, bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır?" ifadeleriyle sorular yönelten Özel, iktidar yanlısı kişi veya kurumlara farklı muamele uygulandığı iddiasını da gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

‘TÜM YETKİ YARGI MERCİLERİNE AİT’

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise önergeye cevabında, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine atıfta bulundu. Cevabında şu ifadeleri kullandı:

“Sözü edilen bu düzenlemeler çerçevesinde, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir.”

Tunç ayrıca, soruşturma aşamasının “gizli” yürütüldüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte herhangi bir bilgi ya da belgeye sahip olmadığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

'BAKANLIĞIMIZDA BİLGİ VE BELGE BULUNMUYOR'

Bakan Tunç’un cevabında yer alan diğer dikkat çeken kısım ise soruşturma sürecine dair şeffaflık vurgusu oldu. Tunç, soruşturmanın gizliliği ilkesini hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır.”

Yanıtta ayrıca Avukatlık Kanunu kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine de yer verildi. Özellikle suçüstü durumlarında Cumhuriyet savcılarının doğrudan yetkili olduğu, diğer hallerde Adalet Bakanlığı'nın izin süreçleri dahilinde işlem yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği ile yapılan yazışmalara göre, Kurula iletilen bazı şikayetlerin işleme konulmamasına karar verildiği de açıklandı. İlgili kararlardan birinin 23 Temmuz, diğeri ise 11 Eylül 2025 tarihini taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: T24