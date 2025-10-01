AKP'de 'Uyuşturucu' Krizi Derinleşiyor: Tüm Yönetim İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Elazığ İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başlayan kriz derinleşti. Kamuoyunun tepkileri üzerine Şerafettin Yıldırım görevinden istifa etmiş ve yerine İbrahim Sencer Selmanoğlu vekil olarak atanmıştı.

İl Başkanı Şerafettin Yıldırım istifa etmişti

TÜM YÖNETİM İSTİFA ETTİ

Ancak istifa ve vekil atama, tartışmaların önünü alamayınca, İl Başkan Vekili Selmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifası alındı. Sözcü’den Evren Demirdaş'ın haberine göre, AKP Genel Merkezi Elazığ İl Başkanlığı için yeni ismi belirlemek üzere harekete geçti. Bu kapsamda, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya Elazığ’a gönderildi.

Yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu hariç olmak üzere tamamen feshedilirken, yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek amacıyla temayül yoklaması başlatıldı. Yoklamaya il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Sözcü