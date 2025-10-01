TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’ten çıkarken AKP’li, MHP’li ve DEM Partili vekillerle tek tek selamlaşarak tokalaşmış ve yeni yılın hayırlı olmasını dilemişti.

Meclis’teki açılışı tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Başkanlık Divanı’nda gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

📍Başkanlık Divanı'nda gerçekleşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama:



🗣️'Liderlerle beraber çok samimi bir havada… pic.twitter.com/Tkxmb1SVpJ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de siyasi parti genel başkanları ile görüştü

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yarım saatlik görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” dedi.

Kaynak: İHA