TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama Geldi
TBMM’nin yeni yasama yılının resmen başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda siyasi parti liderleri ile bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı. Görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” dedi.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’ten çıkarken AKP’li, MHP’li ve DEM Partili vekillerle tek tek selamlaşarak tokalaşmış ve yeni yılın hayırlı olmasını dilemişti.
Meclis’teki açılışı tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.
Başkanlık Divanı’nda gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
📍Başkanlık Divanı'nda gerçekleşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama:— Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2025
🗣️'Liderlerle beraber çok samimi bir havada… pic.twitter.com/Tkxmb1SVpJ
GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
Yarım saatlik görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” dedi.
Kaynak: İHA