TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama Geldi

TBMM’nin yeni yasama yılının resmen başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda siyasi parti liderleri ile bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı. Görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” dedi.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’ten çıkarken AKP’li, MHP’li ve DEM Partili vekillerle tek tek selamlaşarak tokalaşmış ve yeni yılın hayırlı olmasını dilemişti.

Meclis’teki açılışı tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Başkanlık Divanı’nda gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yarım saatlik görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
DEM Parti Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş
