Ankara'da 3 Katlı Bina Çöktü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kullanılmayan 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, binada kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çökme esnasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde atıl durumdaki 3 katlı bina çöktü. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde içinde kimsenin yaşamadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yıkıntı altında mahsur kalan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

