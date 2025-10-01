Ankara'da 3 Katlı Bina Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çubuk ilçesinde atıl durumdaki 3 katlı bina çöktü. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde içinde kimsenin yaşamadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yıkıntı altında mahsur kalan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA