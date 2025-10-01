Kadın Kuaförüne Pompalı Tüfekle Saldırı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kadın kuaförüne pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda işletme sahibi kadın, kırılan cam parçaları nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı.

Kadın Kuaförüne Pompalı Tüfekle Saldırı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın kuaförüne düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucu camlar kırılırken, işletme sahibi kadın cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

