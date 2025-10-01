Kontrolden Çıkan Motosiklet Şarampole Uçtu

Adıyaman’da motosikletin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden Çıkan Motosiklet Şarampole Uçtu
Adıyaman’da meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Mahallesi’nde, Şevenk Deresi yakınlarında gerçekleşti. Muhammed Burak Kop (18) yönetimindeki 02 AFA 579 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kop’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

