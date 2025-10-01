Beşiktaş'ta Yangın Çıkan 4 Katlı Bina Çöktü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 4 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevlere teslim olan bina tamamen yanarak çöktü, yangın yan binaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak’ta meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, kadını alevlerin sardığı binadan kendi imkanlarıyla çıkardı.

Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı

BİNA ÇÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ancak sokakta araçların yanlış park edilmesi itfaiyenin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Alevlerin hızla sardığı bina kısa sürede kül oldu ve ardından çöktü.

Beşiktaş'ta yangın çıkan 4 katlı ahşap bina, önünde bulunan otomobilin üzerine yıkıldı



📌O anlar kameradahttps://t.co/Dep1M2IQUv pic.twitter.com/CmLTzUrruc — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2025

Vatandaşlar tahliye edildi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan, binanın çöktüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yanan bina havadan görüntülendi

Kaynak: AA-İHA