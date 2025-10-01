Beşiktaş'ta Yangın Çıkan 4 Katlı Bina Çöktü!

Beşiktaş Arnavutköy’de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara da sıçradı. Alevlere teslim olan bina çöktü. Binanın önünde bulunan otomobil zarar gördü. Yoğun duman İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’ndan da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 4 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevlere teslim olan bina tamamen yanarak çöktü, yangın yan binaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak’ta meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, kadını alevlerin sardığı binadan kendi imkanlarıyla çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ancak sokakta araçların yanlış park edilmesi itfaiyenin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Alevlerin hızla sardığı bina kısa sürede kül oldu ve ardından çöktü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan, binanın çöktüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA-İHA

Beşiktaş Yangın
