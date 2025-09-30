Yanlış Yangın Alarmı İzdiham Yarattı, 14 Öğrenci Yaralandı

Kayseri'de bir öğrencinin yangın ziline basmasının ardından okulda izdiham yaşandı. 14 öğrenci yaralandı.

Yanlış Yangın Alarmı İzdiham Yarattı, 14 Öğrenci Yaralandı
Kayseri’deki bir ortaokulda ilginç bir olay yaşandı. Bir öğrencinin yangın ziline basması sonucu okulda izdiham yaşanırken, 14 öğrenci hafif yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Hikmet Kozan Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı. Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yangın Kayseri
