Tapınakta İzdiham! 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

Hindistan'da bulunan bir tapınakta izdiham çıktı. İzdihamda 6 kişi hayatını kaybetti.

Tapınakta İzdiham! 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, Hindu tapınağında çıkan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Mansa Devi tapınağında çıkan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi. İzdihamın, yüksek voltajlı elektrik kablosunun tapınak yoluna düşmesinin ardından, toplanan kalabalıkta paniğe yol açması nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını ve can kaybının artabileceğini aktardı.

Kaynak: DHA

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