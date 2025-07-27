Almanya İçin Kritik Uyarı! Birkaç Saat İçerisinde...

Almanya’nın güney eyaletlerinde önümüzdeki günlerde şiddetli yağış, fırtına ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Hafta sonuna kadar toplamda 150 litreye kadar yağış bekleniyor.

Almanya İçin Kritik Uyarı! Birkaç Saat İçerisinde...
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Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Almanya’nın güney eyaletleri için şiddetli yağış, fırtına ve su baskını uyarısı yaptı. Bavyera eyaleti genelinde ise yağış miktarının 100 litreye kadar ulaşması bekleniyor. DWD uzmanları, yerel bazda sel riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, birçok bölgede bodrum katlarının su altında kalabileceğini ifade etti.

Meteorolojik tahminlere göre, bazı bölgelerde yalnızca birkaç saat içerisinde metrekareye 60 litre yağmur düşebileceği öngörülüyor. İlk verilere göre ise hafta sonuna kadar toplamda 150 litreye kadar yağış bekleniyor.

Metroloji dairesi yetkilileri, özellikle açık alan etkinliklerine katılacak vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

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