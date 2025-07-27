Saf Kötülüğü İtiraf Etti... İsrail, Gazze'ye Gidecek Yardımları Yakmış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ederken, Filistin halkı bu saldırılardan kurtulabilse de açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bölgeye gıda ve her türlü insani yardım gitmesine engel olan İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık sebebiyle son 48 saatte 2’si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan ölürken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127’ye yükseldi.

Tüm dünyayı dehşete düşüren bu kötülük sonunda ilk ağızdan da itiraf edildi. İsrailli askerler, Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Şalom Sınır Kapısı’nda güneş altında bekletilerek çürütülen binden fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini açıkça kabul etti.

'HALA BEKLEYENLER VAR, ONLARI DA YAKACAĞIZ'

İsrail resmi televizyonu KAN’ın aktardığın göre, olayla ilgili konuşan İsrailli bir subay, "Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık" diyerek gıda yardımlarını imha ettiklerini söyledi. Güneş altında beklemeye devam eden binlerce yardım malzemesi paketi olduğunu söyleyen subay, onları da imha edeceklerini bildirdi.

Kerem Şalom Sınır Kapısı’nda bekletilen yardımların Gazze'ye bir geçiş yolu olmadığı, yardımların oradan Gazze’ye taşınması için çok zor bir bürokratik süreç olduğu ve İsrailli makamların izin vermekte direttiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi